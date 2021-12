0 Facebook La sorpresa di Anna Tatangelo e Livio Cori al figlio Andrea: il bambino è al settimo cielo Spettacolo 9 Dicembre 2021 14:33 Di redazione 2'

Anna Tatangelo e Livio Cori sono una coppia ormai consolidata, il rapper napoletano da tempo è entrato in famiglia e ha conosciuto anche Andrea D’Alessio, figlio che la cantante ha avuto con Gigi D’Alessio. Trascorrono molto tempo assieme e chiaramente con loro c’è anche il bambino. Gli hanno fatto anche una sorpresa prima di Natale, portandolo a Disneyland Paris, praticamente un luogo magico per i più piccoli.

Anna Tatangelo a Parigi con Livio Cori e Andrea

Un viaggio in famiglia organizzato per Andrea. La fuga a Parigi è documentata sui rispettivi social di Anna e Livio, che hanno condiviso diverse immagini dal parco divertimenti, a dimostrazione che si trovano in Francia tutti e tre. Dalle foto sembra proprio che il figlio della Tatangelo e di D’Alessio sia al settimo cielo, a dimostrazione che tra lui e Livio ci sia già sintonia.

Anche lady Tata è felice come non la si vedeva da tempo, pare proprio che la storia d’amore con Livio Cori vada alla grande. Ora in tanti si aspettano il grande passo, una cicogna e magari i fiori d’arancio. La cantante non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia e di arrivare all’altare. Staremo a vedere, i presupposti a quanto pare ci sono tutti.