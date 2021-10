0 Facebook Anna Tatangelo e la relazione con Livio Cori, il sogno di un figlio e matrimonio Spettacolo 28 Ottobre 2021 16:04 Di redazione 2'

Archiviata la storia con Gigi D’Alessio è iniziato un nuovo capitolo per la vita di Anna Tatangelo. La cantante di Soresa sta vivendo un periodo d’oro, non solo dal punto di vista della carriera, ma anche dell’amore.

Anna Tatangelo e l’amore dopo Gigi D’Alessio

Impegnata con il programma “Scene da un matrimonio“, è da poco uscito il suo ultimo single e ha ritrovato l’amore dopo il cantante napoletano. Al suo fianco oggi c’è Livio Cori, giovane rapper napoletano, conosciuto in una sala di registrazione. In un’intervista al settimanale Oggi la 34enne, che ha finalmente ritrovato il sorriso, ha raccontato quelli che sono i suoi grandi desideri.

Nella lista c’è il Festival di Sanremo, le piacerebbe partecipare sia come concorrente che nelle vesti di show girl, magari al fianco del conduttore come prima donna. Non ha abbandonato il sogno del matrimonio, all’epoca della prima rottura con Gigi si disse che i mancati fiori d’arancio furono una delle cause della separazione e sogna di allargare presto la famiglia.

Anna Tatangelo e un figlio con Livio Cori

Con Livio Cori le cose vanno a gonfie vele, il rapper ha conosciuto anche il figlio della Tatangelo Andrea. La cantante ha spiegato che l’argomento figlio tra di loro non è assolutamente un tabù, lasciando intendere dunque che ne parlerebbero. Che la cicogna arrivi prima del previsto? Staremo a vedere.