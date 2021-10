0 Facebook Livio Cori entra in famiglia, cena con Anna Tatangelo e il piccolo Andrea Spettacolo 22 Ottobre 2021 18:23 Di redazione 1'

La relazione tra Livio Cori ed Anna Tatangelo prosegue a gonfie vele. Se all’inizio sembrava che la cantante volesse tenere riservata la nuova storia d’amore con il rapper napoletano, adesso la coppia è uscita allo scoperto. L’ex di Gigi D’Alessio ha scelto di presentare al suo compagno il figlio Andrea.

Anna Tatangelo presenta Livio Cori in famiglia

La dimostrazione delle ‘presentazioni in famiglia’ è comparsa nell’ultima storia Instagram in cui per la prima volta Anna Tatangelo ha mostrato un video di Livio Cori a cena a casa sua con il figlio Andrea. “Cena con hamburger” titola il video condiviso da lady Tata.

Nel breve frame si vedono Livio e Andrea l’uno accanto all’altro in cucina mentre si cimentano a preparare un panino con l’hamburger. In sottofondo si ascolta la voce di Anna dire: “State combinando un casino”. Insomma i tre hanno passato una tranquilla serata in famiglia con tanto di panino e televisione, si deduce quindi che Livio e Andrea potrebbero aver instaurato già un bel rapporto. Segnale che il rapper e lady Tata fanno davvero sul serio.