0 Facebook Dove è nato il figlio di Gigi D’Alessio e Denise Esposito, la coppia sceglie tra le migliori cliniche di Napoli Spettacolo 25 Gennaio 2022 11:42 Di redazione 2'

Nel pomeriggio di lunedì è nato il figlio di Gigi D’Alessio e Denise Esposito, il piccolo Francesco. E’ il quinto figlio per il cantante napoletano e il primo per la giovane compagna. La lieta notizia è stata annunciata dal cantante che ha condiviso la scheda della clinica in cui è nato il bambino.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito hanno scelto una delle migliori cliniche di Napoli, sicuramente una delle strutture più gettonate del centro città: la Clinica Ruesh. Situata in viale Maria Cristina di Savoia, la struttura affaccia sul meraviglioso golfo di Napoli, offrendo alle neo mamme e papà un panorama davvero mozzafiato. Si tratta di una delle cliniche più antiche di Napoli, è nata nel 1919, recentemente è stata rinnovata e si sviluppa su una superficie di 6000 mq.

La clinica scelta da Gigi D’Alessio e la sua compagna è definita da molti “un albergo a 5 stelle”, non solo per i costi che sono esosi ma proprio per la qualità dei servizi che offre. E’ dotata infatti di ogni tipo di confort per garantire una degenza ottimale. Si legge dal sito: “È dotata delle più avanzate ed affidabili tecnologie sia in ambito chirurgico che diagnostico ed accoglie nuove specializzazioni allargando il proprio campo di attività. Il comfort alberghiero e la cura per i dettagli sono elementi imprescindibili per riservare al paziente la migliore accoglienza”.

E sono proprio il confort, la cura degli arredi, il panorama mozzafiato e l’assistenza ai pazienti a fare la differenza e rendere questa clinica un vero e proprio ‘paradiso per le partorienti‘. Denise Esposito sembrerebbe che abbia avuto un parto cesareo, motivo per cui dovrebbe essere ricoverata per almeno tre giorni. L’intervento è andato bene e sia la neomamma che il piccolo Francesco D’Alessio stanno bene.

Il post in cui Gigi D’Alessio ha annunciato la nascita del suo quinto figlio ha ricevuto moltissimi like e commenti. In tantissimi hanno fatto gli auguri al cantante e alla sua compagna, da personaggi famosi fino ai moltissimi fan dell’artista partenopeo.

