Nato il figlio di Gigi D'Alessio e Denise Esposito: la reazione di Anna Tatangelo alla notizia Spettacolo 25 Gennaio 2022

E’ nato Francesco D’Alessio, il figlio di Gigi e Denise Esposito. Dai social sono arrivati tanti auguri pe rio bambino dopo che il cantante napoletano ha pubblicato la foto del cartellino dalla clinica Ruesch, a Napoli, dove è nato il suo quinto figlio.

Diversi i vip che hanno scritto gli auguri alla coppia per la nascita del quinto figlio del cantautore partenopeo tra cui Loredana Bertè, che ha recentemente partecipato a The Voice insieme all’artista. Gigi D’Alessio ha tra l’altro vinto con il suo talento lo show e non sono passati inosservati i gesti della compagna, e oggi mamma di suo figlio, per lui.

In molti però si stanno chiedendo cosa abbia fatto Anna Tatangelo. La cantante di Sora non ha scritto gli auguri sui social per il piccolo e non ha pubblicato nulla. Mentre la figlia di D’Alessio, Ilaria, ha scritto parole tenere per il fratellino, l’ex compagna di Gigi non ha proferito parole. Dalle sue ultime stories sappiamo che ha trascorso la giornata a Roma con il figlio Andrea, assente quindi a Napoli per il lieto evento. Nel primo pomeriggio di lunedì, quando Denise ha dato alla luce il bambino, la Tatangelo ha pubblicato una storia su Instagram per fare gli auguri a Michelle Hunziker nel giorno del suo compleanno.

Avrà mandato i personali auguri all’ex compagno in privato? Per ora non lo sappiamo!