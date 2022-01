0 Facebook Nasce il figlio di Gigi D’Alessio e Denise Esposito, le prime parole della neo mamma sono dolcissime Spettacolo 26 Gennaio 2022 13:38 Di redazione 2'

Lunedì pomeriggio è nato il figlio di Gigi D’Alessio e Denise Esposito, il piccolo Francesco. Il bambino è nato a Napoli, in una delle migliori cliniche della città partenopea. Per il cantante è il suo quinto figlio mentre per la giovane compagna è il primo.

Le parole di Denise Esposito dopo il parto

La bella Denise ha avuto un parto cesareo, dunque, è stata ricoverata in clinica qualche giorno. Probabilmente dovrebbe uscire tra questo giovedì e venerdì. La ragazza per ora non ha pubblicato nulla sui social, si starà riprendendo dal parto e si starà godendo il figlioletto. Va detto anche che non è una persona molto attiva sui social e pare proprio che non ami stare sotto i riflettori, cosa che a Gigi piace moltissimo. Il compagno invece aveva annunciato sui social l’arrivo di Francesco. E proprio sotto il post del cantante napoletano compaiono le prime parole di Denise Esposito dopo il parto.

La neomamma ha voluto commentare il post di Gigi, scrivendo poche parole ma dolcissime: “Amore mio”. Poi ha aggiunto un cuore azzurro dedicato al piccolino. Tanti i commenti alla risposta di Denise Esposito, in moltissimi hanno voluto fare le congratulazioni alla giovane madre.

