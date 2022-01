0 Facebook Signorini sbotta e caccia Alex dallo studio: “Cosi non lavoro”. La reazione di Belli dopo la puntata: “Non è il mio gico Spettacolo 25 Gennaio 2022 12:13 Di redazione 3'

Momenti di tensione tra Alex Belli e Alfonso Signorini durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, il conduttore per la prima volta sembra aver perso la pazienza, a tal punto che ha deciso di allontanare il concorrente dallo studio. Tutto è cominciato con l’attore che aveva detto di non voler sottoporsi più a questo teatrino mediatico, creato da lui, per ragioni di privacy. Dopo l’affondo di Delia Duran che ha lasciato intendere come ormai sia certa che tra il marito e Soleil Sorge sia accaduto qualcosa sotto le coperte mentre lui era nella casa, è iniziato lo scontro.

Perché Alfonso Signorini ha cacciato dallo studio Alex Belli?

Belli ha provato a dire di non voler parlare di certe cose, ma Signorini l’ha zittito subito: “Alex sarai un imbonitore ma io non sono un imbecille se mi dici che non ne vuoi parlare per privacy lo capisco, se mi dici che non è successo nulla allora non ci sto. Quello che abbiamo capito che sotto le coperte è accaduto qualcosa, per rispetto non ne parliamo. Delia non ha avuto stile ma ha detto la verità”. Nel corso del confronto Alex si è più volte alzato interrompendo il direttore di Chi, che ha così perso le staffe: “Mi rivolgo ai miei autori me lo accompagnate fuori. Non si può lavorare così, ha scelto la linea del silenzio e poi non fa altro che interferire con il mio lavoro. Mi rifiuto di lavorare così vai a fare l’imbonitore da un’altra parte”.

Alex Belli risponde ad Alfonso Signorini dopo la puntata

Così Alex Belli è stato ‘invitato’ a lasciare lo studio. Al termine della puntata l’attore ha voluto commentare quanto accaduto e l’ha fatto attraverso i social. “Game Over – scrive il concorrente in una sua storia – Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci…In quel magico mondo per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTA’ di espressione e di VITA. Non è più il mio GAME!“. Parole che lascerebbero intendere come l’attore pare voglia tirarsi fuori dai giochi. Se così fosse non dovremmo più vederlo nello studio del Grande Fratello Vip, sempre che Alfonso Signorini lo inviti. Staremo a vedere.

