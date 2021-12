0 Facebook Dove vivono Gigi D’Alessio e Denise Esposito? Una villa da sogno a Napoli, piena di comfort e meravigliosa Spettacolo 28 Dicembre 2021 16:56 Di redazione 1'

Gigi D’Alessio e Denise Esposito stanno per diventare genitori. A gennaio la bella 28enne napoletana, neocompagna dell’ex di Anna Tatangelo, darà alla luce il quinto figlio del cantante napoletano.

Dove andranno a vivere i due? A quanto pare Gigi D’Alessio e la bella Denise vivranno in una villa da sogno a Posillipo, a Napoli, pare a pochi passi dalla casa dell’ex moglie del partenopeo.

Dove vivono Gigi D’Alessio e Denise Esposito?

Secondo il settimanale Chi, che aveva lanciato lo scoop quest’estate della gravidanza di Denise, i due si traferiranno nel capoluogo napoletano, consapevoli di poter essere entrambi più vicini alle rispettive famiglie di appartenenza. Questo perché D’Alessio non è sempre a casa, ma è in giro per l’Italia per i suoi tour.