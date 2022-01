0 Facebook Massimo Ranieri spiazza tutti prima del Festival di Sanremo: “Vorrei avere un altro figlio” Spettacolo 21 Gennaio 2022 20:33 Di redazione 2'

Massimo Ranieri si prepara a partecipare al Festival di Sanremo, il cantante napoletano concorrerà con l’inedito “Lettera al di là dal mare” e poi farà un duetto con Nek nella serata dedicata alle cover. E proprio mentre si prepara alla kermesse musicale ha rilasciato una dichiarazione che ha spiazzato tutti.

Massimo Ranieri partecipa a Sanremo e vuole un figlio

In un’intervista a Il Messaggero ha parlato di un suo grande desiderio, diventare padre di nuovo. Massimo Ranieri compirà 71 anni il prossimo 3 maggio, è già padre di Cristina che ha 50 anni, ma adesso sente il bisogno di diventare nuovamente papà. “Vorrei avere un altro figlio. Ho una compagna. Per fortuna l’uomo anche a una certa età può procreare e io, lo dico con grande sincerità, spero tanto di riuscirci“.

Ha spiegato che è tale la voglia di diventare padre, che è pronto a fare un figlio anche subito: “Anche a breve. Non dico domani, ma è quello che voglio assolutamente fare. Questo sogno da un po’ di tempo mi è entrato dentro. Credo che potrei essere un padre ideale. Ho anche il fuso orario dell’artista: non sono mattiniero, ma prima delle tre di notte non mi addormento”.

Ranieri non teme il fatto che sia già avanti con gli anni. A riguardo ha le idee molto chiare: “Non sono assolutamente spaventato dalla mia età. Ci sono quelli che dicono: ‘Oddio, non va bene. Fai un figlio a 70 anni poi quando ne avrà 10 gli farai da nonno’. Ma che importa, rispondo, gli faccio da padre adesso, poi fra 10 anni si vedrà. Penserà di avere un papà vecchio, ma l’avrà già capito. E chissenefrega. Anch’ io quando avevo 16 anni e mio padre ne aveva 50, pensavo fosse vecchio”. A quanto pare il cantante sembra essere deciso a mettere in cantiere un secondo figlio, non ci resta che fargli gli auguri.