Nancy Coppola in costume sui social, pioggia di commenti e critiche per la cantante napoletana

Nancy Coppola si mostra in costume intero e tacchi e svela tutti i suoi segreti fisici con uno scatto social che non passa inosservato. La pioggia di commenti, like e critiche è dietro l’angolo e viene da chiedere se la cantante neomelodica abbia davvero esagerato!

Insomma tanto esibizionismo è giusto? Uno scatto che è un misto di provocazione ed esibizionismo che scatena i follower con migliaia di commenti e like in pochissimo tempo. Non mancano le polemiche passate per Nancy Coppola che ha pubblicato le immagini dell’inoculazione della dose booster Pfizer qualche giorno fa.

La cantante quindi fa spesso parlare di sé con post provocatori che suscitano commenti e polemiche!