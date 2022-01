0 Facebook Da Napoli all’Arena di Giletti, la storia di Mara: “Malata di tumore, aspetto da mesi l’operazione” La storia di Mara Marigliano. La donna è stata ospite della trasmissione in onda ieri sera su La7 e condotta da Massimo Giletti Spettacolo 20 Gennaio 2022 15:50 Di redazione 1'

Uno dei temi principali della puntata di Non è l’Arena, trasmissione d’attualità andata in onda ieri sera su La7 e condotta da Massimo Giletti, è stato il coronavirus. Nello specifico le polemiche relative ai vaccini e alla gestione della pandemia da parte del governo.

La storia di Mara Marigliano

Ma il conduttore ci ha tenuto anche a parlare di altro: ovvero di come il sistema nazionale sanitario ha reagito e sta reagendo all’emergenza. Nello specifico, i collegamento con lo studio, è stata ospita la cittadina Mara Marigliano.

La storia di Mara Marigliano: l’intervento

La signora napoletana ha raccontato la sua storia. Mara è malata di tumore e si è vaccinata come paziente fragile. Da tempo deve sottoporsi a un delicato intervento chirurgico ma è perennemente in attesa: “Sono malata di tumore e sono mesi che attendo l’intervento, ma mi è stato negato perché non ci sono posti letto“.