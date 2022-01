0 Facebook Sceneggiata napoletana su Tik Tok: si contendono la nonna tra pianti, urla e corteggiamenti social Spettacolo 20 Gennaio 2022 13:40 Di redazione 1'

Una storia d’amore finita su Tik Tok, o se così la si può chiamare. I corteggiatori di nonna Rosaria, mamma di Veronica, hanno iniziato un corteggiamento social. La donna, nota su Tik Tok per la questione reddito di cittadinanza, ha mostrato a tutti i pretendenti della mamma dando vita a un teatrino.

In diretta sul social cinese mamma Veronica, la figlia, la nonna e il genero Salvatore hanno inscenato una sorta di “Uomini e Donne” con tanto di sceneggiata e colpi di scena degni del trash più trash del mondo.

Sceneggiata napoletana su Tik Tok per nonna Assunta

Come nel programma condotto da Maria De Filippi, anche per nonna Assunta si sono avanzati diversi pretendenti. Qualcuno fingeva addirittura id piangere pur di avere la donna. Insomma una storia davvero incredibile da seguire sul social cinese per sapere come andrà a finire!