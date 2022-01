0 Facebook Meteo a Napoli, in arrivo correnti gelide dalla Russia: pioggia e calo delle temperature Meteo 19 Gennaio 2022 13:33 Di redazione 2'

L’anticiclone ha le ore contante, sono in arrivo in Italia correnti gelide provenienti dalla Russia che porteranno il freddo e diverse perturbazioni. Il primo avvicinamento si avrà a partire dal 20 e 21 gennaio, con il termometro che inizierà ad abbassarsi. Ma pare che il vero freddo arriverà a fine mese, a cavallo con i cosiddetti giorni della Merla, è in quel momento che l’aria artica si farà sentire anche nel Mediterraneo.

Previsioni meteo a Napoli, arriva il freddo

A Napoli, nello specifico, secondo quanto riportato da Meteo.it, il tempo inizierà a guastarsi a partire da giovedì con la comparsa di lievi perturbazioni. I rovesci interesseranno l’intera giornata, venerdì il tempo continuerà a essere coperto e le temperature inizieranno a calare. Il brusco cambiamento si avrà a partire da sabato, giornata caratterizzata dalla presenza del sole ma da temperature molto inferiori rispetto ai giorni precedenti. Le minime arriveranno a misurare 1°e le massime non supereranno i 10°.

Il termometro si stabilizzerà su temperature gelide anche per la prossima settimana, dove avremo minime sui 0-1° e massime sugli 8-9°, avremo dunque un’aria molto più fredda, che non sparirà prima degli inizi di febbraio.