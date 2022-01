0 Facebook Dramma in banca, si sente male e muore: fratello che era con lui portato in ospedale Cronaca 19 Gennaio 2022 13:04 Di redazione 1'

Un malore fatale che non gli ha lasciato scampo mentre era in banca per svolgere alcune commissioni. E’ morto così martedì mattina un uomo di 67 anni. E’ accaduto in una filiale in piazza Ugo Bassi ad Ancona.

Si sente male in banca e muore

Con lui c’era il fratello 61enne, che in seguito alla morte del fratello, si è accasciato al suolo per un altro malore. Immediato l’arrivo dei soccorsi. Per il 67enne, purtroppo, nonostante i numerosi tentativi degli operatori del 118 di rianimarlo, non c’è stato nulla da fare.

L’altro fratello, invece, è stato portato al pronto soccorso e non è in pericolo di vita. Intervenuti anche i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze di quanto accaduto. Sotto choc gli altri clienti presenti in banca che hanno assistito alla scena.