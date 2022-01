0 Facebook Michelle Hunziker in crisi con Tommaso Trussardi, l’ultima voce dopo ‘la voglia di leggerezza’ Spettacolo 14 Gennaio 2022 18:33 Di redazione 1'

Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi starebbero vivendo una crisi. E’ questa l’ultima indiscrezione lanciata dal tabloid di gossip “Diva e Donna“. Sembrerebbe che la conduttrice e l’affascinante rampollo della maison di moda si siano allontanati da qualche tempo.

Cosa è successo tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi

La dimostrazione, secondo il tabloid di gossip, sarebbe data anche dall’assenza dell’uno e dell’altra sui rispettivi social. I due, per il settimanale, vivrebbero in due case separate a Milano dal mese di novembre. In tutto questo periodo ci sarebbe stata un’unica apparizione di Trussardi nelle storie con alcuni amici in vacanza in montagna, dove c’è anche la Hunziker.

Ma, a detta di Diva e Donna, la crisi ci sarebbe. Da parte dei diretti interessati non c’è stata alcuna conferma o smentita rispetto a quest’ultima indiscrezione. Ma la bella Michelle in una delle sue ultime interviste aveva dichiarato di aver ‘voglia di leggerezza e ripartenza’. Che si riferisse ai problemi con Tommaso Trussardi? Staremo a vedere.