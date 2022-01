0 Facebook Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi confermano la separazione: “Non ci saranno altri commenti Spettacolo 18 Gennaio 2022 11:03 Di redazione 2'

Negli ultimi giorni le voci su una loro separazione erano diventate sempre più insistenti, un tabloid di gossip aveva raccontato che da novembre la coppia viveva in due case separate a Milano e adesso è arrivata la conferma ufficiale. Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi si sono separati.

Perché Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi si sono lasciati

Dopo 10 anni e due figlie hanno deciso di dirsi addio. I due ex hanno divulgato una nota congiunta in cui comunicano di essersi separati, spiegando che i loro rapporti sono sereni e che il percorso resterà privato: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”.

La richiesta dunque è il rispetto della privacy. Dopo le vacanze sulla neve di Michelle Hunziker in solitaria e l’assenza dell’uno e dell’altra sui rispettivi social, la rottura sembrava essere quasi certa. Probabilmente la show girl e Trussardi avranno preferito parlare loro prima che si alimentassero spiacevoli gossip.