La dedica romantica di Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker al settimo cielo Spettacolo 19 Gennaio 2022

Da quando hanno annunciato la loro separazione, Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi sono diventati protagonisti del gossip nostrano. Se da un lato la show girl sta vivendo un momento non del tutto roseo per quanto riguarda i sentimenti, non si può dire lo stesso della figlia Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti più innamorata che mai

Madre e figlia sono molto legate e spesso si divertono a scherzare a suon di storie ironiche in cui si fanno domande e si rispondono, come l’ultima volta che Aurora era alle Maldive e la madre sulla neve e hanno fatto finta che la ragazza dovesse farsi un test di gravidanza. Questa volta però la giovane Ramazzotti è stata più seria che mai, anzi romantica. Augurando buon compleanno al suo fidanzato, ha condiviso un’immagine del fidanzato che la solleva e ha scritto: “Crescere insieme, tanti auguri amore mio”.

Mentre la madre è alle prese con la separazione da Trussardi, Aurora è più innamorata che mai, cosa che farà sicuramente piacere a Michelle. Da tempo si vocifera su un possibile passo importante per la figlia della show girl e di Eros Ramazzotti ma per ora il matrimonio sembra essere cosa lontana.

La dedica di Aurora Ramazzotti al fidanzato