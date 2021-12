0 Facebook Aurora Ramazzotti e l’immagine del test di gravidanza alle Maldive, risponde Michelle Hunziker Spettacolo 30 Dicembre 2021 15:40 Di redazione 1'

Aurora Ramazzotti sta trascorrendo le sue vacanze di Natale alle Maldive, assieme al fidanzato e a suo padre, Eros. Michelle Hunziker, invece, è in montagna con alcuni amici. Ma madre e figlia sono continuamente in contatto anche attraverso i social.

Aurora Ramazzotti è incinta?

In una delle sue ultime storie Aurora ha condiviso la sua immagine con un test di gravidanza, con la didascalia: “Due gemelli. Sarà contenta Michelle Hunziker?”. La madre ha condiviso a sua volta lo scatto della figlia, rispondendo al messaggio: “Ho già prenotato la sala parto”. E’ evidente che si tratta di un gioco tra madre e figlia.

Di impatto l’immagine dell’emoticon del test di gravidanza avrebbe potuto far credere che Aurora Ramazzotti fosse in dolce attesa. Ma poi leggendo bene si comprende che è uno scherzo della figlia di Eros e Michelle, fatto proprio con la madre. Probabilmente una provocazione alle voci su di lei che parlano spesso di presunte gravidanze in arrivo.