Carlo Verdone e l'incontro con Moana Pozzi: "La conobbi a casa di Troisi, lui era il conquistatore più grande di tutti" Spettacolo 19 Gennaio 2022

Carlo Verdone ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica in occasione dei quarant’anni compiuti da uno dei suoi film più famoso “Borotalco“. L’attore romano, nel ripercorrere la sua carriera, ha raccontato anche un aneddoto su Massimo Troisi e Moana Pozzi, cui era legato da una profonda amicizia.

Quando Carlo Verdone pensò di mollare tutto

Verone ha spiegato che prima dell’uscita di quel film aveva pensato di lasciare tutto: “Quando uscì Bianco, rosso e Verdone i produttori dell’epoca Sergio Leone e Medusa erano contentissimi. Ma Leone stava andando verso altri progetti e non aveva tempo per seguirmi. Tornai all’università a cercare il professore di Storia delle religioni, sperando di entrare come suo assistente. Scoprii che si era suicidato. In quelle settimane non sapevo cosa fare della mia vita”. Poi è arrivata la svolta, quell’evento che gli fece comprendere come il cinema sarebbe stato la sua vita: “Poi squilla il telefono. Il mio agente dice che il produttore Mario Cecchi Gori mi vuole incontrare. Ha visto in ritardo Bianco, Rosso e Verdone, lo ha colpito il personaggio dell’emigrante muto che esplode con un’invettiva contro l’Italia. “Credo in te. Facciamo un film e se va bene firmiamo per altri quattro. Ma puntiamo su un personaggio unico””.

L’incontro tra Carlo Verdone e Moana Pozzi a casa di Massimo Troisi