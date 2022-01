0 Facebook Casa di appuntamenti sequestrata in provincia: “Li adescavano sui social e costavano poco” Cronaca 20 Gennaio 2022 07:51 Di redazione 1'

Scatta il sequestro per una casa di appuntamento in provincia. Le donne, tutte prostitute, adescavano gli uomini sui social e poi si concedevano a prezzi accessibili.

I Carabinieri della Tenenza di Melito di Napoli hanno sequestrato un appartamento nel Comune di Aversa su disposizione del Tribunale di Napoli Nord. Lo scorso 3 giugno c’erano stati gli arresti per associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento, favoreggiamento ed agevolazione della prostituzione e, in concorso con altre nove persone vario titolo coinvolte nelle indagini, per una pluralità di reati-fine di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Dietro la gestione un’organizzazione criminale. E’ stato posto sotto sequestro l’immobile che è destinato alla confisca.