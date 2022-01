0 Facebook Rivelazione su Belen Rodriguez e la rottura con Stefano De Martino: “L’ho vista soffrire tanto” Spettacolo 14 Gennaio 2022 18:19 Di redazione 2'

Andrea Iannone è uno degli ospiti della prossima puntata di Verissimo. Il motociclista ha parlato delle sue relazioni passate e non poteva mancare qualche parola su Belen Rodriguez, tra le sue ex più note. Parole che riguardano il passato della show girl con Stefano De Martino.

Andrea Iannone parla di Belen Rodriguez

Il motociclista ha raccontato di avere un ottimo rapporto con Giulia De Lellis, che sente spesso. Ha spiegato che il periodo in cui stavano assieme lui aveva la testa altrove e forse per questo alcune cose non hanno funzionato. Della storia con Belen Rodriguez invece ha detto che tra di loro c’era un ottimo dialogo e probabilmente per questo il rapporto è andato molto bene.

Iannone crede che nella vita di Belen “ha portato del bene e del male”. Era il periodo in cui la show girl si stava separando con Stefano De Martino e proprio su quella rottura ha detto: “L’ho sempre vista soffrire tanto per questo fallimento“. Intanto la show girl e il bel ballerino napoletano hanno di nuovo dei rapporti sereni, c’è chi parla anche di un riavvicinamento dopo che De Martino è andato a prendere la show girl in aeroporto al suo rientro dal viaggio in Uruguay.