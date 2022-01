0 Facebook Campania zona gialla da lunedì, cosa cambia e quali sono i divieti rispetto alla zona bianca Cronaca 14 Gennaio 2022 20:05 Di Fabiana Coppola 1'

La Campania entra in zona gialla a partire da lunedì 17 gennaio. Questo allarme riguarda per lo più i contagi e i ricoveri.

Con l’introduzione della mascherina obbligatoria anche all’aperto in zona bianca non ci sono sostanziali differenze sui divieti rispetto alla zona gialla.

Fondamentale per ì il possesso del green pass rafforzato, utile per molte attività sia in zona gialla che bianca.