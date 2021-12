0 Facebook Imprevisto in vacanza per Michelle Hunziker e Serena Autieri: “Ho dimenticato le mutande” Spettacolo 30 Dicembre 2021 13:25 Di redazione 2'

Michelle Hunziker e Serena Autieri da sempre molto amiche, si stanno godendo un periodo di vacanza sulla neve assieme. La conduttrice e l’attrice napoletana si trovano in Alta Badia e si stanno rilassando con sciate mattutine e cene notturne.

Imprevisto per Michelle Hunziker e Serena Autieri sulla neve

E proprio mentre erano a tavola anche con altri amici, hanno regalato un simpatico siparietto rispetto a un imprevisto accaduto alla Hunziker. La conduttrice e show girl a quanto pare ha dimenticato di portare mutande e reggiseni in valigia. Raggiunto il ristorante ha detto: “Amica grazie che mi hai prestato le mutande”. La Autieri le ha risposto: “Due mutande e un reggiseno nuovo di pacca”. Così la Hunziker continuando a ridere a ribadito la sua dimenticanza: “Ma si può non aver portato le mutande in vacanza?“.

E proprio mentre le due amiche si scambiavano una serie di battute, Michelle si è rovesciata un calice di vino rosso sul vestito bianco. E mentre chiedeva se potesse portarlo in tintoria, la Autieri ridendo le dice: “Ma cosa combini? Ti ho dato le mutande, detto proprio francamente. Adesso ti darò pure i vestiti”. Questo è solo uno dei tanti siparietti che le due amiche hanno condiviso sui social, la vacanza è ancora lunga, dunque, potranno essercene degli altri.