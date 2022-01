0 Facebook Luca Sepe sbotta dall’ospedale: “Mi devo chiudere in bagno, mi sono rotto. Non ce la faccio più” Spettacolo 14 Gennaio 2022 12:08 Di redazione 2'

Luca Sepe parla ancora dall’ospedale, ma questa volta il cantante è apparso molto demoralizzato. Nelle storie pubblicate nella serata di giovedì, il cantante si è sfogato con i suoi fan, lasciandosi andare nei commenti.

Luca Sepe è ancora in ospedale?

Pensava di poter lasciare finalmente l’spedale, ma purtroppo le sue aspettative sono state deluse. E’ ancora positivo, motivo per cui resterà ancora ricoverato. Duro lo sfogo di Luca Sepe che ha detto a tutti di essersi veramente scocciato: “Mi devo chiudere nel ce**o perché le notizie di me**a si danno qui dentro. In questa vita a me piace ridere, anche dall’ospedale una volta passato il peggio si scherza, ma sono uscito un’altra volta positivo. Mi sono proprio rotto il ca**o, lo posso dire senza mezza termini. Mi sono rotto il ca**o non ce la faccio più e basta”.

Un momento di nervosismo, quello di Luca Sepe, dopo tanti giorni in ospedale. Questa mattina nelle storie successive il cantante aveva ritrovato l’ironia di sempre, scherzando sul format che si è inventato “4 ospedali”, che riprende “4 Ristoranti di Alessandro Borghese”, in cui ironizza sui menu che vengono serviti a lui e agli altri pazienti.