Torna a tremare la terra in Campania. Due scosse di terremoto si sono verificate in provincia di Caserta all’alba di questo venerdì. Entrambe sono state registrate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e avvertite dalla popolazione.

Due scosse di terremoto all’alba in Campania

Il primo sisma è avvenuto alle 5.29 nel comune di Cervino e ha avuto una magnitudo di 2.4 La seconda, invece, di magnitudo 2,2, è stata registrata a Dugenta, in provincia di Benevento ma a pochi chilometri dal comune di Maddaloni, alle ore 06.56.

Entrambe le scosse sono state avvertite indistintamente dalla popolazione, in tanti si sono chiesti nei gruppi social legati al territorio se ci fosse stato un terremoto. Per fortuna non si registrano danni a persone o cose. Gli eventi non dovrebbero destare particolare preoccupazione perché rientrerebbero nella normale attività sismica della zona.