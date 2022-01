0 Facebook Luca Sepe deve restare ancora in ospedale: “Mi hanno chiesto di firmare, ma ho detto di no” Spettacolo 11 Gennaio 2022 11:59 Di redazione 1'

Luca Sepe ha deciso di restare ancora in ospedale. Il cantante è ricoverato al Cotugno di Napoli dallo scorso 1 gennaio, era stato lui stesso a scegliere di andare in una struttura specializzata a causa di alcune complicazioni.

Luca Sepe ha deciso di restare in ospedale, il messaggio

Risultato positivo al Covid, a causa di una brutta polmonite aveva iniziato ad accusare problemi di respirazione. Il cantante ha documentato la sua intera degenza in ospedale attraverso diverse storie su Istagram. In una delle ultime ha annunciato di essere ancora positivo, avrebbe potuto comunque lasciare l’ospedale ma ha preferito restare lì.

“Eccoci qua, mi sarebbe piaciuto dirvi che ‘me ne vado da qui dentro’ e invece no, il tampone è ancora positivo, lo scenario è sempre lo stesso. Siamo ancora in ospedale. Mi hanno chiesto di firmare per uscire e andare a negativizzarmi a casa, ma lì ho altri 5 positivi, che esco a fare? Questa è la situazione. Aspettiamo di negativizzarci in ospedale, intanto mangiamo un po’ di carote. Ciao” , queste le parole del cantante che quindi ha scelto di restare ancora in ospedale.