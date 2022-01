0 Facebook Belen e Antonino si sono detti addio ma lui non si rassegna: “Lo fa ogni giorno, la vuole a tutti i costi” Spettacolo 14 Gennaio 2022 12:42 Di redazione 1'

Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese si sono definitivamente addio, ma il giovane non si rassegna alla fine della storia d’amore con l’argentina. Dopo l’arrivo della bambina, Luna Marì, i due si sono separati. Dopo appena 3 mesi dalla nascita della piccolina, è arrivata la crisi.

Secondo quanto riporta il settimanale Diva e Donna, Antonino però non si rassegna e inonda la chat della Rodriguez di messaggi. A quanto pare l’ex parrucchiere sarebbe ancora innamorato dell’argentina e vorrebbe riconquistata. Sarebbe stata lei quindi a chiudere. Secondo alcune indiscrezioni la motivazione sarebbe un tradimento del ragazzo, ma non ci sono certezze in merito.

L’unica cosa che sappiamo è che Belen si è riavvicinata all’ex marito, Stefano De Martino. I due sono stati fotografati insieme in aeroporto, complici più che mai e poi di ritorno a casa dell’argentina.