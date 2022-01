0 Facebook Napoli, a fuoco nota paninoteca: indagano i carabinieri Cronaca 14 Gennaio 2022 17:25 Di redazione 1'

A fuoco i locali di una nota paninoteca in via Montagna Spaccata, nel quartiere di Pianura a Napoli. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti sul posto, assieme ai Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo.

Incendio in un pub in via Montagna Spaccata

Non si conoscono le cause dell’incendio, ma si ipotizza che possa essere essere di natura dolosa. Per fortuna non ci sono state persone ferite. Questa notte, intorno alle 2.30, i locali di una paninoteca in Via Montagna Spaccata sono stati danneggiati da un incendio.

I carabinieri che indagano sull’episodio, hanno acquisito le immagini di videosorveglianza per vedere se possano fornire elementi utili a risalire ai presunti responsabili del rogo.