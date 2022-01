0 Facebook Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme di nuovo, beccati all’aeroporto, le foto esclusive: “Lei lo stringe forte” Spettacolo 12 Gennaio 2022 11:50 Di redazione 2'

Sono di nuovo insieme Belen Rodriguez e Stefano De Martino? A quanto pare i due sono stati fotografati insieme in aeroporto, abbracciati. Le immagini arrivano a due anni dalla fine del matrimonio e dalla relazione dell’argentina con Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto anche una bambina, Luna Marì.

I due ex sono stati beccati insieme all’aeroporto di Malpensa: camminano fianco a fianco e poi Belen cinge la schiena del conduttore napoletano. Le foto, realizzate dal sito di gossip Whopsee pare riguardino il giorno del ritorno dell’argentina dal Sud America, dove era volata insieme all’amica Patrizia Griffini per un viaggio di relax.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme?

Un gesto, quello tra Belen e Stefano, che non conferma il ritorno di fiamma ma che sicuramente fa pensare che i due abbiano ottimi rapporti oggi. Dopo la fine del matrimonio e la rappacificazione, Stefano è rimasto ufficialmente single, anche se protagonista di flirt veri e presunti. L’argentina invece si è fidanzata col giovane Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la figlia Luna Marì a luglio, per poi entrare in crisi dopo doli 3 mesi e pare oggi sia tornata single.

Al momento nessuno dei due ha commentato le foto, anche se qualche settimana fa un gesto di Belen ha fatto intendere che ci fosse un riavvicinamento. La presenza dell’argentina alla prima del programma condotto da De Martino su Rai Due, “Bar Stella”.