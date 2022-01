0 Facebook Nancy Coppola si infuria: “Siete così ignoranti e sporchi dentro. Non siamo tutti uguali” Spettacolo 13 Gennaio 2022 08:27 Di redazione 2'

Nancy Coppola non ci sta e questa volta si arrabbia. Non è la prima volta che la cantante neomelodica decide di rispondere agli attacchi che riceve in maniera chiara e diretta, utilizzando anche parole forti. E anche adesso non si è smentita.

Nancy Coppola si arrabbia dopo gli attacchi

Un paio di giorni fa aveva condiviso l’immagine in cui mostrava di aver ricevuto la terza dose del vaccino anti-Covid. Com’era accaduto per Nino D’Angelo, anche Nancy Coppola è stata bersagliata da commenti di ogni genere. Numerosi attacchi rispetto alla scelta di essersi voluta vaccinare e anche rispetto al fatto di aver condiviso l’immagine. Così la cantante ha perso la pazienza e ha deciso di rispondere a tutti gli haters con un commento molto duro.

Sfuriata di Nancy Coppola

“E quanta pazienza ca c’è vo’

Per caso vi siete preoccupati per me dopo il vaccino come sto’? Vi ricordo che il primo che feci fu’ #AstraZeneca e stetti malissimo, due giorni a letto con la febbre. Siete così ignoranti e così sporchi dentro che pensate che la gente sia uguale a voi, ma fortunatamente non siamo tutti uguali…c’è chi vive con la coscienza pulita e cammina a testa alta. Vi chiedete perché ho fatto il #pfizer ?? E che cazzo ne so? Ero prenotata in farmacia per il richiamo e mi hanno fatto quello…poteva anche essere il #moderna per me non cambiava nulla. E comm stat accis …e comunque sia tanto per farvelo sapere …mi fa male solo un po’ il braccio , po’ sto’ fresca e TOSTA”, queste le parole della Coppola.

Parole che successivamente ha deciso di postare anche in un singolo post per chiarire meglio come la pensa a riguardo e far sì che tutti leggessero la sua risposta. Le parole di Nancy hanno ricevuto molti like e commenti, da una parte c’è chi la sostiene e dall’altra non sono mancate nuove critiche.

