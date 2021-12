0 Facebook Nino D’Angelo attaccato dopo il messaggio ai fan: “Come hai potuto non capire? Sei addormentato!” Spettacolo 21 Dicembre 2021 17:04 Di redazione 2'

Nino D’Angelo sicuramente quando ha deciso di pubblicare quella foto non si aspettava un simile attacco e invece il cantante napoletano è stato bersagliato di critiche. Sebbene non siano mancate attestazioni d’affetto, le brutte parole ricevute non avranno fatto piacere all’artista.

Nino D’Angelo attaccato dal suo pubblico

D’Angelo ha condiviso la sua immagine mentre gli è stata iniettata la terza dose del vaccino anti-Covid. Alla foto ha aggiunto una didascalia: “E anche la terza dose e’ fatta….Vaccinatevi e fate vaccinare”. Il messaggio ai fan è chiaro e diretto, un invito a vaccinarsi e a far fare altrettanto ai propri amici e parenti.

E’ chiaro che si tratti di un argomento piuttosto caldo, che da mesi incendia le piazze italiane. Molte persone hanno criticato la scelta di Nino D’Angelo e, nonostante si professino suoi fan, l’hanno attaccato: “Come hai potuto essere così cieco da non capire?? Sei un grande artista ma per il resto sei completamente addormentato”, questo uno dei commenti più duri.

Un’altra persona si è detta molto dispiaciuta per la scelta di Nino D’Angelo: “Secondo me i vostri vaccini sono di camomilla perché non si spiega tutta questa confusione. Perché una marea di persone stanno perdendo il proprio lavoro. Dispiace Nino ti stimo ma non condivido“. Come questo ci sono tanti altri messaggi del genere cui il cantante napoletano ha preferito non rispondere.

