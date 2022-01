0 Facebook Nancy Coppola attaccata dopo aver condiviso una foto: “Hai fatto una brutta figura” Spettacolo 11 Gennaio 2022 18:08 Di redazione 1'

Com’era successo per Nino D’Angelo, anche Nancy Coppola è stata vittima di diversi attacchi dopo aver pubblicato una foto. La cantante probabilmente non si sarebbe aspettata un tale astio nei suoi confronti.

Nancy Coppola sotto attacco

Nancy ha condiviso l’immagine in cui si mostra mentre le stanno facendo la terza dose del vaccino anti-Covid-19. La cantante alle foto ha aggiunto il commento: “Richiamo boster…Pfizer”. In poco tempo sotto il post sono comparsi moltissimi attacchi. “Hai fatto una brutta figura“, “Non capisco vuoi mettere foto anche di quando vai in bagno”, “Scambiate la vostra professione con il ridicolizzarvi”, queste e tante altre le parole nei confronti della cantante.

Non sono mancate le persone che hanno difeso Nancy. La cantante neomelodica sicuramente non avrà gradito tutta questa cattiveria, 30 minuti dopo la pubblicazione del post ancora non aveva risposto ai suoi haters, ma non è detto che non lo faccia. Non sarebbe la prima volta, infatti, che controbatte a chi la attacca.

Il post di Nancy Coppola