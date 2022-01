0 Facebook Trovato morto Domenico Biscardi, farmacologo convinto della teoria del complotto, l’ultimo messaggio: “I Nas a casa” Cronaca 13 Gennaio 2022 08:08 Di redazione 1'

E’ morto nel suo appartamento nel Casertano il dottor Domenico Biscardi. Farmacologo e genetista era noto per aver aver portato avanti una teoria riguardo a un complotto legato ai vaccini. 53enne, originario di San Nicola La Strada, in provincia di Caserta, sarebbe morto a causa di un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

Com’è morto Domenico Biscardi

La senatrice Bianca Laura Granato ha condiviso sui social un suo ultimo messaggio vocale in cui Mimmo, come lo ricordano gli amici, diceva di voler denunciare quanto aveva scoperto riguardo i vaccini anti-Covid e di essere intenzionato ad andare davanti alla Corte Suprema Europea. Il farmacista credeva che nel siero ci fossero dei nano dispositivi di tecnologia sconosciuta.

In uno dei suoi ultimi messaggi aveva raccontato di aver ricevuto la visita dei NAS in casa. La notizia della morte di Domenico Biscardi ha lasciato attonite le tante persone che lo conoscevano e seguivano le sue teorie. Numerosi i messaggi di cordoglio per questa scomparsa.