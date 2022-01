0 Facebook Lacrime a Nola per Roberto De Lucia, giovane padre morto a 46 anni: “Persona splendida” Cronaca 13 Gennaio 2022 09:19 Di redazione 2'

Dolore per la scomparsa di Roberto De Lucia, giovane padre e avvocato originario di Nola. Aveva 46 anni ed era ricoverato da qualche tempo all’ospedale Cotugno di Napoli. La notizia della sua scomparsa è iniziata a circolare nei gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che lo conoscevano.

Nola piange Roberto De Lucia

“Tanta commozione e incredulità alla notizia dell’improvviso decesso del giovane papà ed avvocato con studio in via Tanzillo a Nola”, questo uno dei messaggi in cui è stata annunciata la morte del 46enne. La famiglia del giovane padre è molto conosciuta nel comune del Napoletano. De Lucia era molto attivo sul territorio. Lascia la moglie e un figlio piccolo.

“Non ci sono parole, se non incredulità e tanta tristezza. Un ottimo collega, una persona splendida, corretta, leale, un ragazzo pieno di vita, sempre sorridente e disponibile. La Camera Civile di Nola, il Presidente e tutto il direttivo sono vicini alla famiglia del caro amico e collega Roberto De Lucia.ro“, “Oggi lasci un vuoto incolmabile in ognuno di noi. Resterai per sempre l’amico di tutti. La Scuola Calcio Lanzaro, lo staff e i genitori tutti partecipano al dolore che ha colpito la famiglia De Lucia- Di Palma per la perdita prematura del nostro amato Roberto“, queste e tante altre le parole in suo ricordo.