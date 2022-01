0 Facebook Belen Rodriguez in Sud America, il gossip la vuole con Lavezzi. Il pocho sbotta: “Non rompete” Spettacolo 10 Gennaio 2022 17:56 Di redazione 2'

Belen Rodriguez si è goduta una splendida vacanza in Sud America, la show girl dopo aver lasciato i figli ai rispettivi padri, è partita per l’Uruguay con la sua amica Patrizia. Le giornate al mare sono state interamente documentate sui social e non sono mancate voci e indiscrezioni sul presunto motivo che avrebbe spinto la bella argentina a questo viaggio.

Belen Rodriguez ed Ezequiel Lavezzi assieme? Risponde lui e si arrabbia

Secondo un tabloid, infatti, Belen Rodriguez si sarebbe avvicinata ad Ezequiel Lavezzi. Non è la prima volta che si vocifera di un flirt tra i due argentini, ma i pettegolezzi sono sempre stati ampiamente smentiti dai diretti interessati. Questa volta a rispondere alla notizia di una fiamma tra la show girl e il calciatore, è stato lo stesso pocho. Il calciatore argentino, infatti, ha condiviso sul suo profilo Instagram lo screen della notizia lanciata su questo presunto ‘fidanzamento’.

Lavezzi, senza mezzi termini, e in modo probabilmente adirato, ha risposto: “Fake. Non mi rompete i coglion*, io sono felicemente fidanzato”. L’ex numero 22 del Napoli da qualche tempo è al fianco della modella brasiliana Natalia Borges, motivo per cui ha voluto mettere subito a tacere questo gossip ‘fasullo’.