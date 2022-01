0 Facebook Chi è Federica Calemme, la modella napoletana appena entrata al Gf Chi è Federica Calemme. La giovane e bella figlia di partenope ha già conquistato l'Atinolfi e 'sconquassato' gli equilibri nella casa Spettacolo 10 Gennaio 2022 17:50 Di redazione 2'

Ha 25 anni è nata a Casalnuovo, fa la modella e da un pò anni l’influencer. Dai locali più in vista di Napoli come ragazza immagine, la giovane e affascinante Federica Calemme ha varcato la soglia del Grande Fratello Vip.

Fisico mozzafiato, volto dall’indiscutibile bellezza, nonostante la precoce età, la Calemme è stata brava a tutelare la sua privacy. Si sa infatti poco della sua vita privata. L’unica certezza è la storia finita con il dj Mario Agliata.

Chi è Federica Calemme

“Nella vita lavoro come modella e indossatrice e il mio lavoro mi permette di girare molto. Amo gli animali, infatti ho due cani. Mi reputo una ragazza responsabile e con i piedi per terra. Sono la numero 27 e rappresento la Campania“, queste furono le parole della Calemme in un video di presentazione che la introdusse a Miss Italia 2017. La modella napoletana non vinse la fascia più importante ma fu premiata con quella di Miss TV Sorrisi e Canzoni 2017.

Chi è Federica Calemme: la carriera

Da li in poi è stata una vera e propria escalation: Ciao Darwin, Stasera tutto è possibile e il ruolo di ‘Professoressa‘ a L’Eredità, quiz televisivo trasmesso dalla Rai e condotto da Flavio Insinna.

Chi è Federica Calemme: l’ingresso al Grande Fratello

Era il 17 dicembre 2021, Federica Calemme ha fatto il suo ingresso nella casa del noto reality show. “Mando un abbraccio a tutte le persone che mi vogliono bene e alla mia famiglia. Spero di non deludervi e di mandare tanta positività durante questa mia nuova avventura“, ha detto la modella napoletana in un video pubblicato sui profili social personali.

Una curiosità, su Gianmaria Antinolfi, con il quale c’è già stato un bacio (sintomo di come la Calemme con molta grazia abbia già ‘rubato’ la scena in casa), la giovane influencer ha detto: “Simpatico, ma devi cacciare un po’ di ‘cazzimma’ che noi napoletani conosciamo bene“.

Chi è Federica Calemme, il finale: la chirurgia plastica

P.S. parentesi ritocchini estetici. Su questo la Calemme è stata molto chiara scacciando qualsiasi dubbio o frecciatina: “Guardami, è tutto vero quello che vedi“, ha detto la modella napoletana rivolgendosi a Giacomo Urtis.