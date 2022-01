0 Facebook Belen Rodriguez e Stefano De Martino, lei torna single ed è subito “Natale assieme” Spettacolo 5 Gennaio 2022 12:21 Di redazione 2'

Belen Rodriguez si sta godendo una vacanza da sola, senza figli, con la sua amica di sempre Patrizia Griffini. La show girl è volata in Sud America dopo aver trascorso il Capodanno in montagna con tutta la famiglia al completo e la piccola Luna Marì. Santiago, invece, è con il padre a Napoli. E proprio mentre la separazione con Antonino Spinalbese è ormai notizia confermata, c’è un nuovo gossip che impazza sulla bella argentina e riguarda il suo ex Stefano De Martino.

Stefano De Martino e il Natale con Belen

Recenti voci confermerebbero che tra i due ci sia stato un riavvicinamento, ovvero che i rapporti tra i due sarebbero tornati sereni dopo una maretta iniziale. A confermarlo è il settimanale Chi che ha svelato un retroscena sui due ex. Se Antonino non ha partecipato alle riunioni familiari dei Rodriguez, secondo il tabloid diretto da Alfonso Signorini, Stefano De Martino avrebbe trascorso il Natale con Belen e Santiago.

Chiaramente si tratta di un’indiscrezione che non trova alcuna conferma ufficiale. Ma potrebbe essere che i due genitori, per amore del loro bambino, abbiano messo da parte le divergenze per trascorrere alcune giornate assieme. I fan della coppia già gridano a un ritorno di fiamma, ma per ora si parla solo di una relazione pacifica tra una madre e un padre. Staremo a vedere.