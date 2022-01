0 Facebook Belen Rodriguez si arrabbia dalle vacanze, la risposta della show girl: “Dov’è il tuo cervello” Spettacolo 8 Gennaio 2022 13:34 Di redazione 2'

Belen Rodriguez si sta godendo una splendida vacanza in Uruguay con la sua amica di sempre Patrizia e altri amici incontrati in Sud America. Dopo aver trascorso il Capodanno in montagna con la famiglia Rodriguez al completo e la figlia Luna Marì, è partita per godersi qualche giorno di relax sola. La figlia è con il padre Antonino Spinalbese e Santiago è con Stefano De Martino da prima del 31 dicembre. Non sono mancati, però, gli attacchi alla show girl.

Belen Rodriguez si arrabbia in vacanza

La bella Rodriguez sta condividendo sui social le immagini della meravigliosa vacanza al mare, foto in bikini mostrando una forma strepitosa, spiagge, tramonti e balli. Tra i vari commenti ne sono comparsi alcuni un po’ pesanti. Un utente le ha domandato: “Buonasera a te. Ma dimmi, il bambino (ndr – è una bambina) appena nato dove sta?”. Parole che hanno innervosito non poco Belen.

La show girl, infatti, non si è tirata indietro e ha subito risposto a tono al commento: “Invece il tuo cervello?“. Belen non accetta critiche, soprattutto quando si tratta del modo di crescere i suoi figli. Da sempre ha detto di essere contraria alle tate, spiegando che i bambini sono sempre con lei, con i padri o con i suoi genitori.