Napoli, rissa fuori a un locale ai Quartieri Spagnoli: “Sono tutti senza mascherina”

Una terribile rissa tra ragazzini è scoppiata all’estero di un locale ai Quartieri Spagnoli. I giovani se ne sono date di seta ragione ed erano tutti senza mascherina. Il video, inviato al consigliere dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, mostra l’episodio.

“Ci hanno segnalato, con un filmato, una violenta rissa all’esterno di un locale ai Quartieri Spagnoli avvenuta l’altra notte. Un gruppo di ragazzi, tutti senza mascherine, si riempie di botte con estrema violenza, mentre delle ragazze cercano invano di placarli. I cittadini ci hanno segnalato che in quel locale non si rispetterebbero le norme anti-Covid, e le persone ballerebbero ammassate in una piccola sala. Abbiamo immediatamente inviato il video alle autorità per chiedere la verifica di quanto ci è stato segnalato dai cittadini. Ma il tema è anche un altro. Ormai la violenza dilaga a più non posso, i giovani non hanno freni e si pestano e si ammazzano per niente. Anche in piena pandemia, anche quando mezza Italia è chiusa in casa con il virus. Una deriva preoccupante”.