Stefano De Martino è stato uno degli ospiti della prima puntata di C’é Posta per Te, il bel ballerino napoletano ha fatto un regalo a Davide, un giovane che ha perso il padre tragicamente e che sta affrontando questo doloroso lutto.

Il racconto di Stefano De Martino a C’è Posta per Te

Proprio per aiutare il ragazzo a superare questo momento, Stefano De Martino gli ha fatto un regalo speciale, raccontando un periodo buio della sua vita: “Una persona che non c’è più mi ha regalato una penna – spiega De Martino che aggiunge – in un periodo buio, ho messo nero su bianco tutte le cose che mi facevano male e che non ammettevo neanche a me stesso. Ho lasciato andare via un po’ di cose. Poi è finito l’inchiostro. Ho capito che l’inchiostro di quella penna – racconta – era finito perché il suo compito con me era concluso. Ho ascoltato la vostra storia. Ho ricaricato quella penna e ho deciso che deve proseguire il suo compito con te. Solo tu sai cosa scrivere. Scrivi le cose che ti fanno pesare il cuore e le cose che ti fanno sorridere. Spero che ti faccia lo stesso bene che ha fatto a me”.

Il bel ballerino napoletano ha poi spiegato che è molto complesso comprendere i sentimenti dei propri genitori: “È difficile capire quanto ci amino i genitori. Io ho dovuto fare un figlio, per capire quanto mi amasse mio padre quando capirai cosa significa l’amore verso un figlio, saprai quanto potesse amarti tuo padre”. Stefano ha poi salutato Davide e la madre, facendo loro un ultimo regalo, biglietti aerei per Parigi: “Un altro regalo che ti faccio è un’opera d’arte, vorrei che tu e tua madre partiste per Parigi per andare a vedere da vicino la Gioconda”.

