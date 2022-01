0 Facebook Il marito la tradisce con la cugina, Alessia Quarto non lo perdona a C’è Posta per te: il gesto dopo la puntata News 9 Gennaio 2022 11:57 Di redazione 3'

La storia di Giovanni e Alessia, marito e moglie di Boscoreale, è stata una delle più seguite durante la prima puntata di C’è posta per te. Lui ha tradito lei con una sua cugina, uno ‘sgarro’ difficile da perdonare. Così ha deciso di provare a riconquistare la sua compagna nel programma di Maria De Filippi, ma non ha ottenuto il risultato sperato.

Chi è Alessia Quarto, la giovane di Boscoreale tradita dal marito protagonista di C’è Posta per Te

Alessia Quarto ha deciso definitivamente di troncare la relazione con il marito, non vuole più saperne. E a giudicare dalle sue pubblicazioni sui social dopo la registrazione della puntata di C’è Posta per Te, pare proprio che la decisione sia definitiva. La giovane, infatti, ha cancellato ogni traccia della sua vita di Giovanni. In una delle sue ultime foto c’è l’immagine con un bicchiere in mano come se stesse brindando. In un altro post ha spiegato di essere stata chiamata nel programma e di non averlo scelto: “Mi assumo la responsabilità su quello che ho detto e che tutt’ora penso. Ci tengo a dire che non sono stata io a volere tutto questo ma sono stata chiamata in causa, quindi sono stata costretta a rispondere“.

La storia di Alessia e Giovanni di Boscoreale a C’è Posta per Te

Giovanni in lacrime aveva provato a riconquistare la sua compagna, spiegandole di aver fatto un gigantesco errore: “Sono qui per chiederti perdono per tutto il male che ti ho fatto. Sono pentito, non c’è mai stato un sentimento nei confronti dell’altra persona. Ho distrutto il nostro matrimonio, tu non hai colpe. Mi uccide dentro, non averti fatto sentire amata come dovevi. Ti amo, ti ho sempre amato e ti amerò per sempre”. Ma Alessia non ne ha voluto sapere, accompagnata dal padre, ha deciso di richiudere la busta. Non è mancata l’ironia della giovane: “Perché sei andato a letto con lei? Ce l’ha d’oro? Almeno fallo con una migliore di me, se la trovi. Non era migliore di me neanche caratterialmente. Lo sanno tutti che non è Santa Maria Goretti”.

La ragazza ha poi concluso, mettendo la parola fine al suo matrimonio, così: “La vogliono uccidere. Se tu avessi davvero amato me, poteva venire anche Belén”.

