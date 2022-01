0 Facebook Giovane di 29 anni denuncia di essere stata drogata e violentata a una festa della ‘Napoli bene’ Cronaca 9 Gennaio 2022 13:15 Di redazione 1'

Giovane di 29 anni drogata e violentata a una festa della “Napoli bene” nella notte di Capodanno. E’ questo quanto emergerebbe dalla denuncia presentata dalla giovane vittima. I fatti sarebbero avvenuti al Vomero, quartiere della ‘Napoli bene’.

Drogata e violentata a una festa di Capodanno

Sembrerebbe che la giovane, non residente nel quartiere collinare di Napoli, si sarebbe recata a casa di alcuni amici per trascorrere la serata dell’ultimo dell’anno. Ad un certo punto avrebbe cambiato abitazione in auto in compagnia di un’altra persona.

Nel secondo appartamento, al suo risveglio, la donna si sarebbe accorta di essere stata violentata mentre non era cosciente. Un ricordo frammentato il suo, forse a causa di un ‘black out’ che potrebbe essere stato causato da alcuni stupefacenti che avrebbe assunto inconsapevolmente. La Procura di Napoli, in seguito alla denuncia della ragazza, ha avviato un’indagine per far luce sulla vicenda.