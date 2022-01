0 Facebook Malore dopo passeggiata, muore giovane padre di famiglia: Mauro De Francesco lascia tre figli Cronaca 9 Gennaio 2022 13:53 Di redazione 1'

Una triste notizia ha sconvolto la comunità di Cervino, la morte di un giovane padre di famiglia, lavoratore stimato e marito amorevole. Si chiamava Mauro De Francesco e purtroppo un malore fulminante non gli ha lasciato scampo, è deceduto a soli 41 anni.

Cervino piange Mauro De Francesco

La triste notizia è stata data da Edizione Caserta. Il 41enne era uscito di casa per andare a fare un giro in bici. Una passeggiata all’aria aperta, quando è rientrato dopo un’ora di pedalata, si è sentito poco bene. Si era steso sul divano quando è stato colpito da un malore.

La moglie che era in casa con lui ha immediatamente allertato i soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Mauro, camionista, lascia tre figli, due femmine e un maschio. Dolore a Cervino per la notizia della sua scomparsa.