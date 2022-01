0 Facebook La sorpresa di Stefano De Martino a Santiago: il bambino al settimo cielo Spettacolo 7 Gennaio 2022 14:22 Di redazione 2'

Santiago ha trascorso le vacanze di Capodanno con il padre, Stefano De Martino. Il bambino è stato al Napoli dalla famiglia del padre, mentre Belen Rodriguez era in montagna con la sua famiglia e l’altra figlia, Luna Marì. Ma il piccolo è ancora con il ballerino napoletano, la show girl infatti è partita per il Sud America con un’amica, lasciando i figli ai rispettivi padri.

La sorpresa di Stefano De Martino a Santiago

E papà Stefano sa come sorprendere suo figlio. Così dopo alcuni giorni trascorsi a Napoli, l’ha portato a Disneyland Paris. Per Santiago De Martino non è la prima volta che vola nel luogo più amato da tutti i bambini. Ma il bel De Martino ha voluto portarlo ancora una volta. Il tutto è stato documentato come sempre su Instagram, dove Stefano ha condiviso alcune immagini del figlio a Disneyland e a giudicare dal sorriso, il bambino è davvero al settimo cielo.

De Martino sa come non far sentire al figlio ‘la mancanza’ della madre. Padre e figlio si stanno godendo delle magnifiche giornate e il piccolo Santiago potrà godersi ancora un po’ di divertimento prima del rientro a scuola.