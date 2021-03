0 Facebook Belen Rodriguez ‘bollente’ a C’è Posta per Te, l’incidente in tv: “Si vede tutto” Spettacolo 14 Marzo 2021 10:55 Di redazione 1'

Belen Rodriguez ‘fuori di seno’, è questo uno dei principali commenti che hanno inondato il web e i social da ieri sera. La bella e brava showgirl argentina è stata ospite di Maria De Filippi a C’è Posta per Te. A far discutere il suo abito.

Un vestito rosa molto elegante ma anche molto osè, definito hot da molti spettatori. Infatti, l’abito, lasciava intravedere qualcosa dei seni dell’ex di Stefano De Martino. “Si vede tutto”, hanno fatto notare tanti utenti su internet.

Le ha detto la Letizzetto in studio:”Ma sono dritti, si vedono i capezzoli”. Questa la risposta di Belen: “Era proprio quello il mio intento, farli vedere. Ho provato il reggiseno e non stava bene, ho scelto di entrare così”. Poi la Rodriguez si è esibita in una danza sexy.