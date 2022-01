0 Facebook Il messaggio di Alessia a Giovanni dopo C’è Posta per Te è forte e chiaro Spettacolo 9 Gennaio 2022 12:21 Di redazione 2'

Alessia Quarto, una delle protagoniste della prima puntata di C’è Posta per Te, andata in onda sabato 8 gennaio, è originaria di Boscoreale. La giovane è stata invitata dal marito, o per meglio dire ex, Giovanni, nel programma di Maria De Filippi. Lui l’ha tradita con la cugina, un gesto che la ragazza non ha voluto perdonargli.

Giovanni tradisce Alessia con la cugina, la storia della coppia di Boscoreale a C’è Posta per Te

A nulla sono valse le lacrime nello studio di C’è Posta per Te e i tentativi di farle capire quanto la ami e voglia stare con lei, Alessia ha deciso di proseguire per la sua strada. Ha raccontato che era incinta quando ha scoperto il tradimento di Giovanni, con cui stava da 14 e di aver perso il bambino. Ha spiegato che ha provato, prima di sapere che l’amante del marito fosse la cugina, a convincerlo a troncare la relazione. Poi è arrivata la brutta scoperta e la consapevolezza che quel tradimento non avrebbe mai potuto perdonarlo.

La ragazza di Boscoreale è stata molto chiara a C’è Posta per Te, ma qualora la sua posizione non fosse stata compresa dal suo ex marito, ha deciso di inviargli un messaggio forte e diretto. Come prima cosa ha spiegato sui social di essere stata costretta a rispondere, perché invitata nel programma di Maria De Filippi: “Mi assumo la responsabilità su quello che ho detto e che tutt’ora penso. Ci tengo a dire che non sono stata io a volere tutto questo ma sono stata chiamata in causa, quindi sono stata costretta a rispondere“.

Il gesto di Alessia Quarto dopo C’è Posta per Te

Poi ha modificato il suo stato sentimentale sui social che più chiaro di così non potrebbe essere. Non ha scritto single, ma ha preferito in modo ironico descriversi come ‘vedova‘. Particolare che lascerebbe intendere come per lei il suo ex marito ‘sia morto’.