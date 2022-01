0 Facebook Si sente male mentre è alla guida dell’ambulanza, Gioacchino Maione muore a 56 anni: addio all’angelo del 118 Cronaca 9 Gennaio 2022 10:47 Di redazione 2'

Sono stati proprio i colleghi ad annunciare la sua triste scomparsa. Gioacchino Maione, soccorritore del 118 a Napoli, è deceduto nella giornata di venerdì in seguito a un arresto cardiaco. Ricordato da tutti come zio Jack, aveva 56 anni.

Lacrime per Gioacchino Maione

Sulla pagina di Nessuno Tocchi Ippocrate i colleghi di sempre hanno ricordato l’angelo del 118 con un commovente post. “E’ morto facendo quello che amava”, si legge nel post. Il 56enne, infatti, pare abbia avuto un infarto mentre era in servizio su un’ambulanza. Operava soprattutto nel quartiere di Pianura e successivamente nella postazione all’Ascalesi, fino al Cotugno colpito dall’emergenza degli ultimi due anni.

Il ricordo dei colleghi

“Un fiore per Zio Jack!

Il nostro pensiero oggi va a Gioacchino Maione (per gli amici Zio Jack) Autista Soccorritore della Cri impegnato sin dalla Nascita del 118 partenopeo.

In tanti lo ricordano in servizio a Pianura e successivamente presso la postazione dell’Ascalesi per concludere la sua carriera al Cotugno.

Uomo di Pozzuoli diviso tra le sue due passioni ; l’emergenza ed i latticini……

Lui che ha fatto migliaia di Rianimazioni Cardiopolmonari è morto ieri a soli 56 anni per arresto cardiaco mentre faceva la cosa che più amava…..il soccorritore. Era alla guida del mezzo di soccorso, ha avvertito un malore ed ha avuto il tempo nonché l’altruismo di accostare in tangenziale.

Lui si che è stato uno dei volti del 118 campano

Lui che con le sue mani un giorno faceva mozzarelle e l’altro salvava vite umane!

Riposa in Pace ROCCIA!

Condoglianze alla famiglia Maione da NTI“, questo il post comparso sulla pagina di Nessuno Tocchi Ippocrate. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di chi lo conosceva e ricorda il suo grande cuore. Se ne va un angelo del 118.

Il post di Nessuno Tocchi Ippocrate