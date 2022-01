0 Facebook Meteo Napoli, dopo il sole arriva nuova perturbazione: tornano pioggia e gelo Meteo 8 Gennaio 2022 13:19 Di redazione 1'

Non sono buone le previsioni in Italia. Finita una perturbazione, un’altra sta arrivando sull’Italia. Secondo IlMeteo.it mentre sabato le piogge interesseranno soltanto Sicilia, Calabria e Puglia meridionale, domenica gran parte d’Italia verra’ raggiunta da un affondo artico che dara’ vita a una perturbazione fredda.

Nel corso del mattino il tempo tendera’ a peggiorare debolmente in Lombardia ed Emilia con neve possibile fino in pianura, peggioramento anche dalla Toscana verso Umbria. La perturbazione in serata raggiungera’ pure il Sud, dalla Campania e dalla Calabria verso Sicilia, Basilicata e Puglia con piogge battenti e neve a quote collinari in serata. Contestualment è previsto un abbassamento importante delle temperature, soprattutto dove agira’ il maltempo.

Previsioni meteo a Napoli

A Napoli, nello specifico, secondo le previsioni a partire da metà mattinata di domenica il tempo inizierà a peggiorare e compariranno le prime piogge, i rovesci proseguiranno anche nella giornata di lunedì. Le temperature si abbasseranno in picchiata, da minime di 8-9° arriveremo 1-2° e l’aria sarà decisamente più fredda.