Belen Rodriguez vola al mare e si mostra in forma come non mai: il dettaglio non sfugge Spettacolo 4 Gennaio 2022

Belen Rodriguez ha lasciato i bambini a casa, con i rispettivi padri, ed è volata in vacanza al mare in Uruguay con l’amica Patrizia Griffini. Le due donne si stanno divertendo tantissimo e tra un aneddoto e l’altro stanno passando una vacanza all’insegna della spensieratezza.

Tra un cocktail e una pausa intanto l’argentina mostra alcuni costumi della collezione Me Fui, brand di sua proprietà e della sorella Cecilia, e mette in evidenza il suo fisico stratosferico.

Nel dettaglio l’amica di Belen le fa un video da paura: l’argentina si tuffa in piscina e quando emerge dall’acqua spunta il suo lato B: come sempre perfetto! Punta del Este diventa l’occasione per la showgirl per sfoggiare micro bikini audaci e per riprendersi in scatti hot.