Insigne firma con il Toronto e scrive ai tifosi canadesi: "Ci vediamo a luglio" Sport 8 Gennaio 2022 17:44

La firma tra Lorenzo Insigne e il Toronto è arrivata, il calciatore azzurro ha siglato l’accordo con la squadra canadese e a luglio vestirà la nuova maglia. Dopo le pratiche di rito, la società ha condiviso sui social il saluto dell’attaccante del Napoli ai tifosi canadesi.

“Ciao, volevo salutare tutti i tifosi del Toronto. Sono contento per questa nuova avventura, volevo ringraziare la società, ci vediamo a luglio. All for one!”, questo il saluto di Insigne alla sua nuova squadra.

Il contratto tra Lorenzo Insigne e il Toronto

Tra l’attaccante classe 1991 e i Toronto FC l’intesa è stata raggiunta per un contratto di quattro anni a 11.5 milioni di euro a stagione, più 4.5 milioni di euro di bonus legati al numero di gol e assist. Intesa siglata nel giorni scorsi in un albergo a Roma, alla presenza proprio del calciatore del Napoli, dei suoi agenti e di una delegazione di dirigenti del club canadese.

Il video di Lorenzo Insigne ai tifosi del Toronto